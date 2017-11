Import-Zeeuwen dragen bij aan groei bevolking

Ochtendvaart fietsvoetveer voorlopig niet geschrapt

17:27 MIDDELBURG - De extra boot van de Westerschelde Ferry in de ochtendspits blijft in ieder geval tot de zomer in de vaart. Het dagelijks provinciebestuur komt daarmee terug op het recente besluit de 'studentenafvaart' van 7.48 uur uit Breskens te schrappen.