Ik vind het een prima zomer

video Hoekstra (CDA) sceptisch over samenwer­king PvdA en GroenLinks in formatie

16:11 CDA-leider Wopke Hoekstra is sceptisch over de concessies die PvdA en GroenLinks zouden willen doen om aan te schuiven bij onderhandelingen over een nieuw kabinet. Het linkse duo lijkt bereid innig samen te werken in de formatie, om zo VVD en CDA tegemoet te komen.