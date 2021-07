Ik heb weer vertrouwen in TeamNL

video | update Jongen (16) ernstig gewond bij steekpar­tij in Goes, politie houdt verdachte (15) aan

10:21 GOES - Een 16-jarige jongen uit Goes is dinsdagavond neergestoken op de Zwembadweg in Goes. De politie maakte vanochtend bekend een verdachte te hebben aangehouden. Het gaat om een 15-jarige bekende van het slachtoffer. De verdachte komt ook uit Goes.