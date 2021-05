Ik heb ook weleens drugs gebruikt

Verdachten drugslab Waterland­kerk­je blijven vastzitten - ‘Dit zijn niet de grote vissen’

19:30 MIDDELBURG - Drie mannen die worden verdacht van het produceren van synthetische drugs in een schuur aan de Nozemansweg, in het buitengebied tussen Schoondijke en Waterlandkerkje, blijven vastzitten. Dat heeft de Middelburgse rechtbank vanmiddag bepaald in een tussentijdse zitting.