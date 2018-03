IJzel op komst

In de nacht naar zaterdag bereikt de sneeuw ook het midden van het land. Er valt 1-3 cm. In Zuid-Limburg, het zuiden van Brabant en in Zeeuws-Vlaanderen is dan kans op ijzel, meldt weeronline.nl.

De dooiaanval mislukt, waardoor het zaterdag opnieuw op veel plaatsen blijft vriezen. In de avond en nacht naar zondag veroorzaakt een nieuwe dooiaanval ijzel. Vrijdagochtend bevindt de winterkou zich nog steeds in ons land. Het vriest licht tot matig met -4 tot -9 graden. De laagste temperatuur is gemeten op weerstation Twente, daar vroor het 9,1 graden. Er staat een (vrij) krachtige oostenwind. Op de Wadden kan het hard waaien, 7 Bft. Daardoor voelt het ijzig koud aan met gevoelstemperaturen tussen -11 en -15 in het zuiden en -16 tot -18 graden in het noorden. De zon schijnt flink, maar in het zuiden trekken wolkenvelden binnen.