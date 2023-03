Iedereen rond Jolene werd ziek, ze ging er bijna aan onderdoor: ‘Droomde steeds dat iemand doodging’

Column Jan Vantoortelboom We zijn in de greep der dwazen!

Het is weer zover. Na vier jaar kom ik met een nieuwe roman getiteld Mauk. Het heeft zolang geduurd, omdat ik een schrijfdipje heb gekend na de dood van mijn vader in 2018. En in 2020 had ik veel werk aan het bouwen van mijn schrijfhuis, waar sindsdien bijna elke maand wel een schrijver in zit. Eentje verbleef er deze winter zelfs zes weken lang.