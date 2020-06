Iedereen kan meelopen met De Alternatieve Vierdaagse

Man die fietser doodreed in Vlissingen, krijgt 30 maanden celstraf

13:09 VLISSINGEN - De Pool L.L. moet dertig maanden de cel in voor het doodrijden van een 24-jarige Vlissinger in de nieuwjaarsnacht van 2019. Dat heeft de rechtbank in Middelburg woensdag bepaald. De straf is gelijk aan de eis. De advocaat van de man had om vrijspraak gevraagd.