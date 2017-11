Huurprijzen in vrije sector in Zeeland naar recordhoogte

Extra po­li­tie­sur­veil­lan­ce na tuinterreur Kloosterzande

7:00 KLOOSTERZANDE - De politie gaat extra surveilleren in de Pastoor Smuldersstraat in Kloosterzande, in de hoop dat de hoogbejaarde Albert Heijens (86) zo verlost wordt van al jaren aanhoudend getreiter en vernielingen in zijn tuin. Ook de Hulster burgemeester Jan-Frans Mulder en wethouder Frank van Driessche hebben de oud-PSD'er een hart onder de riem gestoken.