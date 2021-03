Horrorjaar voor Geesje: ze is al 12 maanden doodziek door corona, maar niemand kan haar helpen

Het is in september 2019 gezellig op het eeuwfeest van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN), de club waarvoor Geesje Bos bedrijven door heel Nederland adviseert. Bos spreekt er met een aantal collega’s af dat ze het feestje een vervolg gaan geven. Het wordt een skivakantie in Oostenrijk.

Een half jaar later gaat de skibox op het dak en rijden op woensdag 11 maart 2020 drie auto’s de snelweg op. Daarin zitten Bos en tien collega’s. Er zijn op dat moment in Italië al problemen met corona en ook in Oostenrijk is het virus opgedoken. Maar de directie van AWVN geeft desondanks toestemming voor de trip.

Volledig scherm De tien collega's en Geesje Bos die in maart 2020 gaan skiën in Oostenrijk. Ze worden uiteindelijk allemaal ziek. © Privéfoto

Hemelsbreed 50 kilometer verderop is sprake van een virusuitbraak, maar in bestemming Sölden is nog niets aan de hand. De groep besluit het nieuws goed te volgen en tegelijk lekker vakantie te vieren. Ook Bos heeft er zin in. ,,Maar ik had ook een unheimisch gevoel: kan dit wel goed gaan?’’

Veeg teken

Meteen de eerste avond storten ze zich op de après-ski in een tjokvolle bar. Een stemmetje in Bos’ hoofd vraagt steeds harder of dat wel verstandig is. Een dag later worden de cafés in Sölden gesloten en mogen alleen barretjes in de openlucht nog open. Ook gaat een collega naar huis, omdat zijn vrouw coronasymptomen heeft. Een veeg teken?



Op pistes en terrasjes gaat het de volgende dag alleen nog maar over het virus. ’s Middags volgen nieuwe maatregelen: alle winkels en horeca moeten sluiten, op hotels en supermarkten na. Meteen start de grote uitverkoop: bier en worst voor half geld. En virus of niet, het is nog druk ook. Ondertussen heeft een gids corona en ook de barman in het hotel hoest verdacht. ,,Om ons heen vertrokken al toeristen. ’s Avonds in het hotel kregen we wat mot met elkaar. Ik hoorde bij het deel dat snel weg wil. Ik had geen zin om vast te zitten na een plotse lockdown.’’



Op zondag, als ze weer bij zoontje Rick (dan 7) is, waarmee ze dan nog in Utrecht woont, appt al snel de eerste uit het skigroepje dat hij koorts heeft. Daarna vallen er elke dag één of meerdere collega’s om. ,,Op dinsdag was ik zelf aan de beurt. Ik had meteen bijna 40 graden koorts, diarree, keelpijn en was misselijk. Oké dacht ik, dat is dus corona.’’

De tekst gaat verder na de foto

Volledig scherm Geesje Bos in Sölden, Oostenrijk. © Privéfoto

Diezelfde dag begint in Nederland de intelligente lockdown en blijft Bos’ zoon Rick voorlopig thuis van school. ,,Hij had ook klachten, maar geen koorts. Ik weet niet of het echt was. Terwijl een paar collega’s in de loop van de week lieten weten dat ze alweer wat opknapten, voelde ik me steeds zieker worden. Ik had het heel benauwd. Alsof er stenen op mijn borstkas lagen, die steeds zwaarder werden.’’

Bang voor het virus

Ze belt met de huisartsenpost in het Diakonessenhuis en een bandje vraagt haar op te hangen als het niet levensbedreigend is. ,,Dat deed ik, maar het ging niet goed met me. Stel dat ik flauw zou vallen, wat dan? Ik moest als alleenstaande moeder iets regelen voor Rick, maar niemand wilde hem opvangen. Iedereen was bang voor het virus.’’



Meteen op maandag belt ze de huisarts en vertelt dat ze soms wegvalt en dan ‘een roze kermis’ ziet. Ze mag langskomen, als ze maar iets voor de mond doet en buiten op het bankje wacht. Daar zitten nog vier zieken. ,,Ze hadden sjaals en badhanddoeken om hun hoofd en alleen de ogen waren te zien. Niemand zei iets. Even later kwam een volledig ingepakt persoon me ophalen. Coronatesten waren er nog niet, maar ze konden onder meer het zuurstofgehalte in mijn bloed meten. Ik zat net aan de goede kant van de norm en mocht niet naar het ziekenhuis. Ik moest thuis afwachten en bellen als het erger werd.’’

Quote Meer dan een uurtje of vier per week werkte ik niet, want de inspanning was te groot. Mijn lijf gilde het uit, het werken veroorzaak­te koorts Geesje Bos

Vier weken lang voelt ze zich ‘stabiel slecht’. Rechtop in bed doet ze hazenslaapjes, de eetlust is nul, Cup-a-Soup sleept haar er doorheen. Zoontje Rick speelt veel buiten en krijgt eten dat vrienden brengen. ,,Ik was hartstikke ziek en moest hem toch leren lezen, schrijven en rekenen. Dat lukte, maar vraag niet hoe.’’



Na deze thuisquarantaine lijkt het even wat beter te gaan. ,,In plaats van tien keien lagen er nog maar acht op mijn borst. De huisarts belde en vroeg hoe het met me ging. Ik kreeg als experiment een medicijn tegen astma. Om de vier uur mocht ik puffen, maar na een uur was ik alweer toe aan een nieuwe dosis. Toch vond ik dat ik wel weer eens wat kon gaan doen. Ik liep daarom dagelijks een rondje om ons huizenblok. Normaal te doen in een paar minuten, ik had een uur nodig.’’

Volledig scherm © Angeliek de Jonge

Het gaat nauwelijks beter, maar als in mei Rick weer een dagdeel naar school mag, besluit Bos dat ze ook weer aan het werk gaat. ,,Dus schoof ik aan in de digitale vergadering. Na een kwartier had ik geen idee meer waar het over ging. Ik deed een uur alsof en haakte daarna vermoeid af. Er zat een dikke, witte wolk in mijn hoofd.’’

Ook belt ze met bedrijven die ze begeleidt en rijdt er zelfs een enkele keer naar toe. ,,Achteraf levensgevaarlijk. Meer dan een uurtje of vier per week werkte ik niet, want de inspanning was te groot. Mijn lijf gilde het uit, het werken veroorzaakte koorts. In juni meldde ik me weer voor 100 procent ziek.’’

Dan vraagt de huisarts haar om langs te komen voor een bloedtest. De uitslag is slecht: kans op longembolie, oftewel verstopte bloedvaten naar de longen. Ze moet meteen voor onderzoek naar het ziekenhuis. ,,Rick was in paniek, want hij dacht dat zijn moeder doodging. Dat kan gebeuren, maar op de spoedeisende hulp vonden ze niks en ’s avonds zat ik weer thuis.’’

Feitelijk moet ze het maanden doen zonder professionele zorg. ,,Doodeng was het. Het virus voelde als een vijandige overname van mijn lichaam en ik dacht vaker dat ik het niet ging overleven. Dus vertelde ik familie en vrienden waar ze belangrijke spullen konden vinden en vroeg me telkens af of ik voor Rick alles goed geregeld had. Voor hem was het net zo eng.’’

Nieuwe missie

Herstellen wordt dan haar missie. Daarvoor roept ze de hulp van een longfysiotherapeut in. Helaas is ook voor de fysio corona grotendeels onbekend terrein. Maar anders ademhalen kan ze Bos wel leren. ,,Rustig inademen, bij langzaam uitblazen een traptrede op. Voorheen was ik in 10 seconden boven, nu in 45. Hijgend hield ik 5 minuten pauze, daarna kon ik eventueel de tweede trap op.’’

Ze gaat aan yin yoga doen, ademhalen als iceman Wim Hof en ook zangles pakt ze weer op. Normaal doet ze dat laatste drie kwartier, nu is ze na 7 minuten uitgewoond, met aansluitend drie dagen koppijn. Toch gaat ze door op die weg. ,,De reguliere zorg kon weinig voor me doen, daarom formeerde ik maar mijn eigen team. Met ook een masseur, diëtiste en natuurarts.’’

Quote Ik ben nog nooit zoveel gefotogra­feerd, lek geprikt, nucleair gefilmd en van binnen bekeken. Zonder echt resultaat Geesje Bos

Het kan nog erger. Eind juni, als ze bij haar de verjaardag van haar moeder vieren, komt er plots bloed uit haar darmen. Ze wacht tot iedereen weg is en moet dan per taxi naar de huisartsenpost in Zeist, waar de arts vertelt dat het een ontsteking kan zijn, maar ook kanker. Hij vertrouwt het niet en stuurt haar, weer per taxi, door naar de spoedeisende hulp in Utrecht. Na verder onderzoek stelt om 3 uur ’s nachts een specialist vast dat het niet levensbedreigend is en ze weer naar huis kan.

De long- en darmproblemen komen nog een paar keer terug. ,,Ik ben nog nooit zoveel gefotografeerd, lek geprikt, nucleair gefilmd en van binnen bekeken. Zonder echt resultaat. De artsen werkten niet samen en vooral: ze wisten het ook niet. Je gaat onwetend de medische tunnel in en komt er wanhopig weer uit.’’

In de war

Bos wordt steeds onzekerder en raakt emotioneel in de war. ,,Ik ben van mezelf goedlachs en positief, maar had steeds vaker last van paniekaanvallen. Bij elk hoestje dacht ik dat ik weer besmet was geraakt. ’s Nachts sliep ik niet meer. En toen kreeg ik ook nog van mijn werkgever te horen dat ik na een reorganisatie boventallig zou worden.’’

De tekst gaat verder na de foto

Volledig scherm Op weg naar huis staat bij de Oostenrijkse grens dit verzoek. © Privéfoto

Twee dagen later stort ze in en kan twee weken lang alleen maar huilen. ,,Nul perspectief qua gezondheid en dan valt ook nog mijn werk weg. Ik werd bang dat ik mijn huis moest verkopen en op straat zou komen te staan.’’

Haar psychotherapeut schakelt gelijk door: Bos moet in traumatherapie. ,,Angst, paniek, afwijzing. De vele nare en soms levensbedreigende gebeurtenissen van de afgelopen tijd zijn trauma’s geworden, want er was geen tijd om ze te verwerken. En zoiets heeft fysieke of psychische gevolgen. Je denkt niet meer reëel en relativeren gaat niet.’’

Eén van de te verwerken ervaringen is dat ze ’s nachts in pyjama en met bloedende darmen bij het Diak aankomt en buiten moet wachten. ,,Ik vond dat zo naar. De sessie riep beelden op van ingepakte mannen die naar me riepen dat ik buiten moest blijven. Tijdens therapie herbeleef je nare momenten, wat gepaard kan gaan met gillen, schreeuwen, overgeven, van alles. Het was afschuwelijk én fijn, want nu kon ik het veilig verwerken.’’

Alles op stop

Bos doet twaalf sessies en zet net na de jaarwisseling verder alles op stop. ,,Om in alle rust te herstellen. De maanden daarna merkte ik dat het lichamelijk beter ging, al is er nog altijd sprake van benauwdheid en heel heftige vermoeidheid. Of ik nou Rick naar school breng of een rondje wandel met hondje Sammie: na zo’n inspanning moet ik uitrusten. Zo gaat het de hele dag door.’’

Zorgen over de toekomst zijn grotendeels verdwenen. ,,Ik krijg van mijn werkgever de tijd om beter te worden en heb al meerdere banen aangeboden gekregen. Bovendien overweeg ik om over mijn ervaringen een boek te schrijven.’’

Quote Of ik nou Rick naar school breng of een rondje wandel met hondje Sammie: na zo’n inspanning moet ik uitrusten. Zo gaat het de hele dag door

Speciaal daarvoor heeft ze haar traumatherapie helemaal uitgeschreven. ,,Dat heeft nog nooit iemand zo gedaan. Je leest dan de absurde dingen die mij zijn overkomen en hoe ze met mij aan de haal gingen. Dat kan leerzaam zijn voor medisch personeel, therapeuten, studenten, maar ook andere coronapatiënten.’’

Die zijn er genoeg. Duizenden. Zo werden alle tien de collega’s waarmee Bos naar Sölden reisde, ziek. En twee kwakkelen net als zij een jaar later nog met hun gezondheid. ,,Met mij gaat het iets beter, mede door mijn zorgteam, dat ik helemaal zelf heb moeten regelen en bekostigen. Dat was zwaar. Ik verwijt niemand iets, maar het was fijn geweest als anderen voor me hadden gezorgd.’’

