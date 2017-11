Horecabond ziet verkoop speciaalbier in Zeeuwse sportkantine met lede ogen aan

Uit een rondgang blijkt dat in steeds meer Zeeuwse clubhuizen speciaalbieren te verkrijgen zijn. De donkerbruine Leffe, Westmalle dubbel en La chouffe winnen het steeds vaker van het ouderwetse pilsje. Ook andere sterke dranken zijn er - soms stiekem - te verkrijgen. De tijd dat er alleen een pilsje werd getapt waarmee de overwinning werd gevierd of de kater van de nederlaag werd weggespoeld is voorbij. Koninklijke Horeca Nederland ziet het met lede ogen aan. ,,De KHN ervaart de verkoop van alcoholhoudende dranken via verenigingshuizen, zaaltjes van kerken en in sportkantines als een vorm van paracommercie’’, laat Michel Kloeg van de regio Zeeland weten. ,,Dit soort gebouwen wordt vaak zwaar gesubsidieerd door lokale overheden en daarmee wordt de reguliere horeca op achterstand gezet. De horeca moet ook voldoen aan meer voorwaarden en maakt meer kosten en dat komt tot uiting in de verkoopprijs.’’

Roken

De Zeeuwse sportclubs mogen zelf bepalen wat ze schenken. Het enige wat ze nodig hebben is een diploma 'Sociale Hygiëne' voor het schenken van alcoholhoudende dranken en uiteraard een vergunning van de gemeente. ,,Er is geen onderscheid tussen pils en bier gemaakt, partijen kunnen dus eigenlijk doen wat ze willen’’, meldt Kloeg. ,,Je kunt je afvragen of het een gewenste ontwikkeling is dat we de jeugd al in de kantine laten zien dat we na het sporten aan het bier gaan. Net als roken toch niet erg van deze tijd meer, lijkt me. De KHN begrijpt dat er na een wedstrijd een drankje gedronken moet kunnen worden, maar de realiteit is echter wel een andere geworden.’’ Dat er minder gewone pils wordt verkocht in sportkantines is voor de KHN geen verrassing. ,,Al jaren is er een dalende omzet in pils, het tapbiertje zeg maar. Dat maakt men ruimschoots goed met de verkoop van speciaalbieren en wijnen, ook in de reguliere horeca.’’ Kloeg ziet het pilsje niet helemaal verdwijnen. ,,Het is makkelijker 'doordrinkbaar' dan speciaalbieren met een hoger alcoholpercentage.’’