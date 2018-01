Honderden zonnepanelen maken De Koegors duurzaam

Zeeuwse kerken na 65 jaar in actie voor Pakistan

15:37 VLISSINGEN - In 1953 werd in de Pakistaanse havenstad Karachi geld ingezameld voor de watersnoodramp in Zeeland. Ongeveer 65 jaar later doen Zeeuwse kerken iets terug. Meer dan 57 Zeeuwse kerken hopen in 2018 samen met Kerk in Actie 90.000 euro op te halen voor Pakistan.