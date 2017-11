Homostel uit Middelburg opnieuw in onzekerheid door hoger beroep IND

Het stel was juist hoopvol gestemd na een positieve uitspraak van de rechter, begin deze maand. Die oordeelde dat er genoeg bewijs is dat Rian homoseksueel is. De IND moet opnieuw bekijken of hij een verblijfsvergunning kan krijgen. ,,We zijn compleet verrast door het hoger beroep”, zegt Richard. ,,We waren op vakantie om even tot rust te komen, en waren al toekomstplannen aan het maken. Tot donderdag de advocaat belde dat er post was van de IND. Die vakantie was meteen klaar, dat begrijp je.”

Coma

Rian ontvluchtte zijn geboorteland, nadat hij in 2010 werd afgetuigd vanwege zijn seksuele geaardheid: vijf gemaskerde mannen braken zijn neus en sloegen hem in coma. Pas in 2015 kwam hij in Nederland aan. Hij hoopt een nieuw leven op te bouwen in Nederland samen met zijn vriend Richard, met wie hij sinds vorig jaar samenwoont in Middelburg. Maar de IND twijfelt of Rian wel echt homo is, onder meer omdat de dienst zijn verklaringen tijdens verhoren niet overtuigend vindt. De geliefden verzamelden stapels bewijs om te laten zien dat ze een relatie hebben, waaronder 150 pagina’s whatsappgesprekken. ,,We weten gewoon niet wat we nog meer moeten doen”, zegt Richard.