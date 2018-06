Hoek met bloed, zweet en tranen richting de derde divisie

HOEK – Drie jaar nadat Hoek uit de topklasse degradeerde, heeft de Zeeuws-Vlaamse club weer een promotie te pakken. Zaterdagmiddag eindigde de return van de finale van de nacompetitie tegen Ajax in een 1-2-nederlaag. Omdat de ploeg dinsdagavond in Amsterdam al met 1-3 had gewonnen, is de gewenste stap omhoog toch een feit. Het betekent ook dat trainer Jannes Tant na bijna drie seizoenen afscheid neemt met een hoofdprijs en de club achterlaat in de derde divisie.

De promotie leidde na afloop tot uitbundige taferelen op sportpark Denoek, waar volgend seizoen clubs als Quick Boys, Dovo, ASWH, Noordwijk en Harkemase Boys weer op bezoek komen, net als de beloften van onder meer FC Groningen en FC Volendam. Jannes Tant ging op de schouders bij zijn spelers, die kort daarvoor met z’n allen hadden geposeerd bij één van de fraaie spandoeken die de aanhang in aanloop naar het duel had gemaakt.

Het voetbal in de laatste wedstrijd was van een bijzonder matig niveau, maar daar maalde na afloop niemand meer om. Twee fouten – na een kwartier van Zinho Chergui en ruim tien minuten later van Stef de Backer – brachten Ajax op een 0-2-voorsprong. Ricardo Fransberg was twee keer attent en had weinig moeite om doelman Jordi de Jonghe te verschalken. Hoek worstelde in de eerste helft met zichzelf, speelde onrustig en onsamenhangend en had geluk dat Jack van Moerkerk er na een half uur geen 0-3 van maakte.

Pas aan het einde van de eerste helft kwam Hoek een beetje in de wedstrijd en dwong wat kansen af. Na rust, met Thomas van Renterghem in de ploeg voor Ruben Besuyen ging Hoek op jacht naar de belangrijke 1-2. Die kwam al na zeven minuten op naam van Bram Leroy, die de bal met zijn mindere rechter in de verre hoek krulde. Met die stand stond Hoek weer op voordeel. Het bleef vervolgens op de been en na vier minuten blessuretijd verwelkomde de ploeg het laatste fluitsignaal met luid gejuich.

Volledig scherm De spelers van Hoek klimmen in de hekken en vieren de promotie met de aanhang. © Rob van Vliet/Orange Pictures

Aanvoerder Reguillo Vandepitte viel op zijn knieën, andere spelers vielen elkaar in de armen. Iedereen maakte zich op voor een knalfeest, aan het einde van een seizoen met twee gezichten. Voor de winterstop kreeg Hoek de wisselvalligheid er niet uit, vanaf januari was de ploeg veel stabieler en boekte resultaat op resultaat. Hoek bleef veertien wedstrijden op rij ongeslagen, verloor het laatste competitieduel van Achilles Veen, maar liet in de nacompetitie bij momenten weer zien over karakter en kwaliteit te beschikken. Nadat eerst derdedivisionist Spijkenisse was uitgeschakeld (1-0 en 2-2) was het deze week over twee duels de amateurs van Ajax de baas. Daardoor mag de club zich nu, voor het eerst in de clubhistorie, derdedivisionist noemen.

Hoek-Ajax 1-2 (0-2). 15. Ricardo Fransberg 0-1, 26. Ricardo Fransberg 0-2, 52. Bram Leroy 1-2. Scheidsrechter: R.J.A Gansner (Zandvoort). Gele kaart: Zinho Chergui, Reguillo Vandepitte (beiden Hoek), Lars Middelwijk, Glenn van Zoolingen, Cedric Main en Roy Deken (allen Ajax). Aantal toeschouwers: 1300.