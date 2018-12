Hoek-icoon John Bravenboer overleden

HOEK - In zijn woonplaats Hoek is vrijdagochtend John Bravenboer overleden. De zakenman, die jarenlang als één van de ondernemendste ondernemers van Zeeland werd gezien, is 82 jaar geworden. Hij richtte in de jaren zestig samen met Jan Scheers het ingenieursbureau Bravenboer & Scheers op, dat werd uitgebouwd tot een zeer succesvolle onderneming. John Bravenboer wordt ook altijd in één adem genoemd met HSV Hoek, de club met wie hij vele successen vierde.

Bravenboer werd geboren in Rotterdam en kwam halverwege de jaren zestig in Terneuzen terecht, vanwege de bouw van de nieuwe zeesluis. Een paar jaar later richtte hij samen met compagnon Scheers hun ingenieursbureau op en dat bleek een schot in de roos. Ze openden, naast het kantoor in Terneuzen, in de loop der jaren ook vestigingen in Zelzate, Middelburg, Spijkenisse, Almere en Roosendaal. In 1987 kregen ze de prestigieuze Koning Willem I-prijs voor innovatie, uit handen van prins Claus. Het was voor John Bravenboer hét hoogtepunt in zijn werkzame leven.

In dezelfde periode draaide in het leven van hem en zijn gezin – echtgenote Netty en twee dochters – heel veel om zijn nierziekte. John Bravenboer begon in 1987, tien jaar nadat de ziekte zich voor het eerst had geopenbaard, met dialyse. In 1991 onderging hij zijn eerste niertransplantatie, twee jaar later volgde de tweede. Kort daarvoor verkochten John Bravenboer en Jan Scheers hun bedrijf aan Grontmij.

Quote Als je in het ziekenhuis om je heen kijkt, zie je altijd mensen die er nog slechter aan toe zijn dan jijzelf John Bravenboer in zijn boek Slapen doen we ’s nachts

Wat er ook gebeurde, John Bravenboer ging nooit bij de pakken neerzitten. In het boek Slapen doen we ’s nachts, waarin hij zijn levensverhaal liet optekenen, vertelde hij in 2013 over zijn instelling. ,,Je moet proberen positief te denken en te blijven relativeren. Dat is soms verre van eenvoudig, maar als je in het ziekenhuis om je heen kijkt, zie je altijd mensen die er nog slechter aan toe zijn dan jijzelf. Op die manier kon ik dan eigenlijk weer een beetje blij zijn dat ik niet in zo’n slechte situatie verkeerde. Ook kon ik altijd alles snel vergeten en naar de toekomst kijken. Na een operatie is het ergste namelijk weer achter de rug en als het goed is, word je iedere dag weer een beetje beter.’’

Sponsors

Voetbalvereniging HSV Hoek speelde zo’n veertig jaar een grote rol in zijn leven. John Bravenboer begon er als sponsor van de vrouwenploeg en besloot begin jaren tachtig samen met onder anderen Dirk de Bruin, Ed van de Linde en Wim de Feijter dat ze de club naar een hoger niveau wilden tillen. Dat lukte, mede doordat de groep sponsors in korte tijd sterk groeide. De kleine dorpsclub, die vaak vooral een mix van Nederlandse en Belgische spelers had, werd in 1996 kampioen op het hoogste amateurniveau. John Bravenboer was erbij toen Hoek in de jaren daarna een vaste waarde op dat niveau bleef.

Volledig scherm In 2017 vierde John Bravenboer het winnen van de districtsbeker met de spelers Giovanni Siereveld (links) en Fabian Wilson. © Barry van der Hooft

De ondermaatse accommodatie, die al jaren om een upgrade schreeuwt, was hem vaak een doorn in het oog. ,,De boel staat op instorten’’, vertelde hij in 2009 in deze krant. Hij pleitte voor een nieuw onderkomen voor de club, inclusief een kunstgrasveld, en lag geregeld in de clinch met de gemeente Terneuzen. Bravenboer was verschillende keren (interim-)voorzitter van de club, loste vaak problemen op, bluste binnenbrandjes en miste tot voor kort nauwelijks een wedstrijd. Of hij moest met zijn familie in hun huis in Zwitserland zijn, dan wilde hij wel eens een duel laten schieten.

Ziekenhuis

In oktober 2013 ontbrak Bravenboer tot zijn grote spijt bij de bekerwedstrijd Feyenoord-Hoek in de Kuip. Eén van de grondleggers van het huidige HSV Hoek werd op de wedstrijddag plotseling opgenomen in het ziekenhuis in Gent. ,,Ik heb gehuild als een kind’’, liet Bravenboer destijds vanuit het ziekenhuis weten. ,,Het ging op dat moment echt niet.’’ Hij kreeg het nog wel voor elkaar om de wedstrijd in Gent te bekijken. ,,Ik heb alles op mijn laptop gezien. Dankzij een jongen van twaalf kon ik inloggen op een website en het duel bekijken. Het was vervelend om in het ziekenhuis te liggen, maar dat ik de bekerwedstrijd tegen Feyenoord miste heeft meer pijn gedaan.’’

Quote Het was vervelend om in het ziekenhuis te liggen, maar dat ik de bekerwed­strijd tegen Feyenoord miste heeft meer pijn gedaan John Bravenboer in 2013

Op 9 juni van dit jaar stapte hij na het duel met Ajax het veld op om trainer Jannes Tant en de spelers te feliciteren met de promotie naar de derde divisie. John Bravenboer was trots dat zijn club weer een stap omhoog zette, kort na het overlijden van Leo Breepoel, de penningmeester met wie hij een sterke band had opgebouwd. Een paar maanden eerder, in april, was oud-burgemeester Ron Barbé overleden, ook een goede vriend van Bravenboer en trouwe supporter van Hoek.

Na de zomer ging de gezondheid van John Bravenboer achteruit. Toch kwam hij nog wel naar enkele thuiswedstrijden. Hij stapte dan aan de achterkant de tribune op en vertrok vaak ook weer stilletjes van sportpark Denoek. De kans is bijzonder groot dat het op korte termijn wordt omgedoopt in Sportpark John Bravenboer. Het zou een postuum eerbetoon zijn aan een markant persoon, die een prominente plaats inneemt in de geschiedenis van de Zeeuws-Vlaamse voetbalclub.