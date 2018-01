Hobbyisten komen naar Klomppop

VIDEO Lesley Kerkhove is nog niet klaar op Australian Open

15 januari MELBOURNE - Tennisster Lesley Kerkhove uit Zierikzee werd zondag weliswaar uitgeschakeld in het enkelspel van de Australian Open, maar maakt in het dubbelspel nog kans op deelname. De 26-jarige tennisster uit Zierikzee staat op het grandslam in Melbourne eerste op de wachtlijst.