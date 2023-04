Het onopgeloste mysterie van de man die 20 jaar geleden zo ineens van de werkvloer verdween

De politieman draait het scherm van zijn laptop en laat een foto zien. Het is een voet. Een naakte, afgehakte mensenvoet, zonder been. „Ja”, zegt William Slatius. „Dat is ook nog een verhaal.”

Bijna twintig jaar geleden leek dit de doorbraak te zijn in de zaak Luwy Bruyn. Een team van zo’n vijftien rechercheurs was een week bezig met het onderzoek naar diens vermissing, toen deze melding kwam. Er waren menselijke delen gevonden in het Twentekanaal. Het kanaal, dat achter de fabriek van Knol Papierrecycling in Hengelo loopt, de plek waar Bruyn voor het laatst gezien was. „Wij dachten: één en één is twee.”