Het is goed dat de avondklok gehandhaafd blijft

30-jarige man in Yerseke aangehou­den met 18 zakjes drugs in zijn onderbroek

14:05 YERSEKE - Een 30-jarige bestuurder is gisteren aan de Zanddijk in Yerseke aangehouden omdat hij onder invloed van drugs achter het stuur zat. Bij een uitgebreide fouillering op het politiebureau bleek de verdachte 18 zakjes cocaïne in zijn onderbroek te hebben verstopt.