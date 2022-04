Het antwoord kwam uit mijn uitlaat, brullend en ronkend zoals alleen een echte oude diesel dat kan

Nederland­se bierbrou­wer (45) vermoord in Colombia: 'Robert was een geweldige man’

Een Nederlandse ondernemer is afgelopen weekend door vuurwapengeweld om het leven gebracht in Colombia. Het lichaam van de 45-jarige man uit Zandvoort werd zaterdagavond gevonden in het pand van zijn bedrijf in het dorpje Piedras de Moler, in het westen van het land. Het ministerie van Buitenlandse zaken bevestigt het overlijden van de Nederlander. ,,We hebben de familie consulaire hulp aangeboden.”

