Herdenking Ramp: Krijn verloor bijna zijn hele familie

,,Tot op de dag van vandaag voel ik het enorme verlies.” De 83-jarige Krijn Flikweert spreekt met bevende stem over 1 februari 1953, de dag waarop zijn ouders, zijn broer en zijn zus verdronken bij Nieuwerkerk. ,,Het polshorloge van mijn broertje Giljam, 15 jaar, was stil blijven staan op kwart voor vier.”

Twee dagen ervoor sprak hij zijn familieleden onverwacht allemaal nog. Flikweert en een andere broer overleefden, omdat ze in een jongensinternaat bij Krabbendijke verbleven. ,,65 jaar geleden was ik op dit moment bezig om het internaat met dweilen, bezems en emmers te ontdoen van modder en slik.” Later hoorde hij wat er met zijn familie gebeurd was. De overbuurvrouw schreef hem een brief. ,,Zij zagen onze bedden, dieren, waaronder Giljams hond op het dak van onze schuur voorbij drijven, zonder mijn lieve broertje.”