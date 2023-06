Hengeltje uitgooien om rolstoelbus voor Linn te kunnen kopen: 'Ziekte zal al haar spieren aantasten'

In de tweede kleuterklas kwam Linn op een dag thuis met de mededeling dat ze het echt niet leuk had gevonden op school. ,,Ze zei: ‘De kinderen uit de eerste groep, die zijn allemaal jonger dan ik, maar kunnen veel harder rennen dan ik’. We hadden al wel gezien dat ze een ander loopje had dan haar broer. Maar we dachten nog, ieder kind is uniek”, vertelt moeder Evelien. ,,En zolang ze er geen last van leek te hebben, zagen wij geen reden om daar iets mee te doen.”