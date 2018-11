Hendriksen assistent van Keizer bij Sporting Portugal

VLISSINGEN - Voor de tweede keer in zijn carrière gaat Roy Hendriksen een buitenlands avontuur aan. De 49-jarige Middelburger, die deze zomer vertrok als trainer van Helmond Sport en eerder ook in Engeland bij Brentford werkte, heeft een contract getekend bij Sporting Portugal. Hendriksen wordt één van de assistenten van Marcel Keizer, de oud-trainer van Ajax met wie de Zeeuwse trainer al jaren bevriend is.

Hendriksen en Keizer speelden in het verleden samen bij Cambuur en begonnen in Leeuwarden aan een hechte vriendschap. ,,Na onze tijd bij Cambuur hebben we altijd contact gehouden’’, vertelde Hendriksen vorige maand. Marinus Dijkhuizen, nu assistent van Dick Advocaat bij FC Utrecht, is het derde lid van de vriendengroep. ,,Met z’n drieën hebben we ook een groepsapp, waarin we dagelijks contact hebben’’, aldus Hendriksen.

Hendriksen, oud-speler van onder meer RBC, Cambuur, Veendam en Helmond Sport, was de afgelopen maanden veel op de golfbaan in Middelburg te vinden. ,,Maar het begint echt weer te kriebelen’’, bekende hij onlangs. ,,Ik zou liever vandaag dan morgen weer ergens aan de slag gaan.’’ Dat is nu het geval bij de Portugese topclub, die roerige tijden nu definitief achter zich hoopt te laten.

Al-Jazira

Na zijn vertrek bij Helmond Sport, waar hij twee zware jaren had, leek Hendriksen al met Keizer mee te gaan naar Al-Jazira. De sjeik die het bij de club uit de Verenigde Arabische Emiraten voor het zeggen heeft, sprak echter zijn voorkeur uit voor Damiën Hertog. Het voormalig hoofd jeugdopleiding van Feyenoord werd vervolgens aangesteld als assistent van hoofdtrainer Keizer. Lang duurde het avontuur niet, omdat Sporting Portugal aanklopte bij Keizer.