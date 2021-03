Heerlijk dat thuiswerken!

Uniek in Nederland: Zeeuws-Vlaam­se basisscho­len zoeken samenwer­king via grensloze school

19:11 TERNEUZEN - In de Zeeuws-Vlaamse grensstreek gaat iets nieuws gebeuren: een grenzeloze of grensloze basisschool. Onderwijsgroep Perspecto, met 23 scholen in Terneuzen en Hulst, is er volop mee bezig met Vlaamse scholenkoepels. Het doel is het basisonderwijs in dorpen aan weerszijden te behouden voor de leefbaarheid.