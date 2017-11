Havenfusie kan doorgaan, al is er nog geen Thermphosdeal

MIDDELBURG - Hoewel er nog geen getekende overeenkomst ligt over de sanering van Thermphos, adviseert het dagelijks provinciebestuur de Staten vrijdag toch in te stemmen met de havenfusie tussen Gent en Zeeland Seaports.

Het was de hardste van vijf voorwaarden om de fusie tussen de haven van Gent en havenbedrijf Zeeland Seaports (ZSP) goed te keuren: op 6 december moet er getekende overeenkomst liggen over de schoonmaak van Thermphos. Die handtekeningen staan volgende week nog niet onder de oplossing die afgelopen zomer is bedacht oud-PvdA-leider Diederik Samsom. De landsadvocaat zoekt voor het Rijk nog een aantal juridische kwesties uit. Hij heeft daarvoor nog enkele weken nodig.

Ook is de onenigheid over de verdeling van de opbrengsten van het schoongemaakte Thermphosterrein nog niet uit de wereld. Samsom heeft voorgesteld dat het Rijk, de provincie en Zeeland Seaports elk 27,7 miljoen euro steken in de schoonmaak van het terrein van de voormalige fosforfabriek bij Nieuwdorp. Daarmee kan het nog resterende gat van 83 miljoen euro worden gedicht. Dat is vooral voor de provincie nogal slikken, want die heeft al 14,1 miljoen euro in de schoonmaak gestoken.

Samsom heeft een streep getrokken onder het verleden en redeneert: vanaf nu eerlijk delen. Dat betekent dat eventuele opbrengsten van het schoongemaakte terrein, dat over een paar jaar weer aan andere bedrijven kan worden uitgegeven, ook door drieën worden gedeeld. Dat spoort niet met het fusiedocument, waarin zwart op wit staat dat de opbrengst naar het nieuwe havenbedrijf gaat. De afgelopen weken is hierover door vooral provincie en ZSP druk overlegd, ook met Samsom. Alle Vlaamse aandeelhouders hebben de fusie al goedgekeurd, maar de Staten moeten dat vrijdag nog doen. En die willen een verdeling in drieën. Aangezien de oplossing voor Thermphos een ontbindende voorwaarde is voor de voorgenomen fusie, moest er flink worden onderhandeld.

In een brief die dinsdag aan de Staten is gestuurd bevestigt het provinciebestuur de afspraak om mee- en tegenvallers gelijkelijk over drie partijen te verdelen. Inmiddels zijn er 'procesafspraken' gemaakt. Uit de brief blijkt dat bij de verdeling rekening wordt gehouden met investeringen voor heruitgifte en dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen 'substantiële meeropbrengsten' en 'het normale rendement'. Dat duidt op een compromis. De provincie verwacht dat het akkoord op korte termijn kan worden ondertekend. In een ingelaste en vertouwelijke commissievergadering worden Statenleden dinsdagavond bijgepraat, zowel over de financiële overeenkomst als over het totale Thermphos-akkoord.