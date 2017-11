Grotere rol scholieren bij herdenking watersnood 1953

De herdenking beslaat in 2018 in totaal drie dagen, te beginnen met de centrale bijeenkomst 1 februari bij het nationaal monument naast het Watersnoodmuseum. Voor alle 1835 slachtoffers uit de zuidwestelijke delta wordt een bloem neergelegd. Daarnaast krijgen scholen in het rampgebied het verzoek iedere leerling een zandzak mee te laten brengen en zo symbolisch een dijk te bouwen, vertelt museumdirecteur Siemco Louwerse. Dat deel van de herdenking vindt plaats als opmaat van het symposium later die dag in het museum.