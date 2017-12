Grootste deel Cadzand-Bad heeft weer stroom, brand transformatorhuisje geblust

Zicht op personenvervoer Gent-Zelzate

12:59 GENT - Over vier jaar rijden er waarschijnlijk ook personentreinen tussen Gent en Zelzate. De Vlaamse overheid is bereid hiervoor in de buidel te tasten. Dat is opmerkelijk, want de federale Belgische overheid is verantwoordelijk voor investeringen in spoorwegen.