'Groot verdriet' om vertrek dominee Bredeweg

Vereniging Hendrick de Keyser waakt over 22 bijzondere Zeeuwse panden

9:00 MIDDELBURG - Vereniging Hendrick de Keyser krijgt morgen zijn 22e pand in Zeeland in bezit. Ernst van Ooijen uit Middelburg schonk in 2004 al zijn woning aan deze vereniging tot behoud van architectonisch of historische waardevolle huizen in Nederland.