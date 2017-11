Groen licht voor pulsvisserij

,,De eerste klap is een daalder waard'', reageert Arnemuidenaar Cas Caljouw die op zee het goede nieuws uit Brussel hoorde. Zijn ARN25 is een van de zeventien Zeeuwse kotters die is uitgerust met de pulskor. In totaal hebben 84 Nederlandse schepen een ontheffing van het verbod om 'elektrisch'' te vissen. In de nieuwe verordening, waarover de visserijcommissie dinsdagmiddag sprak, wordt pulsvisserij wel toegestaan. Caljouw is blij verrast. Er is veel geïnvesteerd in deze nieuwe techniek. ,,We zijn er nog niet, want het Europese Parlement moet er nog over stemmen.''