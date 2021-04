Gorcumer Jeroen flikt het: 20 kilometer koprollend over straat

Van der Linden is professioneel breakdancer en oprichter en lid van BreakSquad, een dansgroep die in binnen- en buitenland furore maakt. Hij haalde eerder al ‘stunts’ uit in Gorinchem door in 14 uur 112 keer de Grote Toren te beklimmen en een maand geleden nog over de 5 kilometer lange stadswallen van Gorinchem te lopen. Op zijn handen.

Eerder deze maand maakte hij bekend opnieuw zijn grenzen te willen verleggen door koprollend van Gorinchem naar Rotterdam te gaan en daarbij een afstand van zo’n 30 kilometer te overbruggen. Een te moeilijke challenge, zou later blijken. Maar er zat wel een filosofie achter. ,,Ik had Rotterdam als doel gesteld. Verder dan mijn eindelijke doel. Ik móest over die 20 kilometer heen. En je moet mentaal altijd even een stapje verder gaan om dat te bereiken.”

Bovendien bleek Rotterdam vanwege de avondklok niet haalbaar. Van der Linden vertrok rond 7.00 uur vanuit zijn woonplaats en kwam rond 15.30 aan bij Sliedrecht-Oost. In die 8,5 uur had hij een kleine 13 kilometer afgelegd. Vooral de eerste 8 kilometers waren afzien, blikt de breakdancer terug: ,,Een lange rechte weg op asfalt. Het was heel erg.”

De Tiendweg tussen Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht legde hij voornamelijk koprollend door het gras af. Maar ook dat kende nadelen: hondenpoep en netels. Het ondersteunende team liep daarom soms een stukje vooruit om de berm te controleren.

De Gorcumer en zijn begeleidingsteam trokken de nodige aandacht van passerende wandelaars en fietsers. Jeroen: ,,Als ze me zagen koprollen, zeiden ze: hé wat leuk. Maar als ze me zagen uitrusten, dachten ze dat ik óf dronken was óf aan het sterven.” Vader Ben kwam af en toe poolshoogte nemen en voorzag zijn zoon van eten en drinken. ,,Of mijn zoon gek is? Tsja, oordeel zelf. Maar ik heb liever dat mensen dit soort uitdagingen doen dan dat ze vervelende dingen doen die andere mensen schaden.”

Halverwege het koprol-avontuur, ter hoogte van Sliedrecht, nam hij een wat langere pauze om wat fruit te eten en vooral veel te drinken. Toen deed zijn lijf al zeer. ,,De meeste spieren doen pijn. En de spieren die geen pijn doen, voel ik niet meer”, lachte hij opgewekt. En zo bleef zijn humeur de rest van de toer. Niet klagen, doorgaan. Discipline tonen. Grenzen verleggen. Jezelf fysiek en mentaal uitdagen. Omdat je meer kunt dan je denkt. Rond 21.00 uur arriveerde hij met zijn team in Papendrecht en was het officieuze wereldrecord een feit.

Quote Allebei mijn schouders liggen open en mijn rechter­heup. En toen ik mijn trui uitdeed, nam ik ook nog een stuk vel mee Jeroen van der Linden

Zonder kleerscheuren kwam hij er niet vanaf. Alhoewel hij gekleed was in een stevige broek, dikke jas met capuchon, een bodywarmer en werkhandschoenen, raakte hij gewond aan zijn hele lichaam. ,,Allebei mijn schouders liggen open en mijn rechterheup. En toen ik mijn trui uitdeed, nam ik ook nog een stuk vel mee. De spierpijn valt wel mee.”

Dat het bij een officieus wereldrecord blijft, vind de Gorcumer niet erg. ,,Als je het Guinness Book of Records wil uitnodigen om je recordprestatie officieel te maken, kost je dat 8000 dollar. En dat vind ik het niet waard. Want ik geef liever 8000 dollar uit aan mensen die het nodig hebben in plaats van aan een wereldrecord in een boekje.”

Binnenkort gaat Jeroen van der Linden opnieuw een uitdaging aan. Welke? Dat wil hij nog niet zeggen.

