Goese supporter laat Oranje even schieten

Nee, ik ben na de wedstrijd Frankrijk – Nederland afgehaakt, toen duidelijk werd dat het Nederlands elftal het WK in Rusland niet zou halen. Normaal gesproken zou ik wel naar Schotland of Roemenië gaan, maar de wedstrijden gaan nergens meer over. Oranje zit in een afbouwfase: de bondscoach zit er nog twee wedstrijden. Bovendien ben ik al in zoveel steden geweest. Het brengt niets nieuws meer.

Nee, dat vind ik niet lastig, ook al sla ik nu wel eens een wedstrijd over. Natuurlijk ben ik teleurgesteld dat we niet naar het WK gaan. Er wordt me een reisje naar Rusland door de neus geboord. Toen we in 2002 niet meededen aan het WK in Korea en Japan vond ik dat ook verschrikkelijk. Ik had de reisboekjes al gekocht! En in 2018 horen we er ook gewoon bij te zijn, zeker als je ziet welke landen wel gaan: IJsland en Servië bijvoorbeeld. Ik heb me kwaad gemaakt, maar dat duurt niet langer dan een kwartier hoor. Ik heb al zoveel moois meegemaakt. Elke uitwedstrijd is een feest: je ziet de stad en je ontmoet andere supporters. Dat geeft een heel aparte sfeer. Je moet erbij geweest zijn, om dat te begrijpen.