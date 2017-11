Goese firma Torbijn zette heel Zeeland op de ansichtkaart

GOES - Dit is toch wel even een dag om de Zeeuwse vlag van stal te halen. Maar liefst 6.500 Zeeland-foto's krijgen we vandaag beschikbaar. Een klik met de muis, bij wijze van spreken, en de twintigste eeuw ontrolt zich op uw scherm. Toen geluk nog gewoon was, een auto hoofden deed omdraaien, je je met een stropdas op het strand durfde vertonen.

Met dank aan de firma J. Torbijn in Goes. Het grootste deel van de fotocollectie, die het bedrijf tussen 1919 en 1982 opbouwde, is twee jaar geleden aan het Zeeuws Archief in bewaring gegeven. Daar hebben twee vrijwilligers alle zesenhalf duizend foto's en prentbriefkaarten gedigitaliseerd en van een toelichting voorzien. Dat project is nu afgerond: met één druk op de knop komen de foto's met ingang van vandaag voor alle Zeeuwen beschikbaar.

Jacob Torbijn (1892-1962) begon omstreeks 1911 in de Ganzepoortstraat 22 in Goes een winkel in - zoals dat toen heette - papier- en schrijfwaren. Hij ontpopte zich als handelsreiziger. Zijn kleindochter Riet den Herder-Torbijn in Sint Jansteen is van 1942 en heeft haar opa nog in volle glorie meegemaakt. Ze vertelt: ,,Hij was een man van weinig woorden. Eerst ging hij op zijn fiets de dorpswinkeltjes in de omgeving af, om daar kantoor- en schrijfbehoeften te verkopen. Hij ontdekte dat er vraag was naar ansichtkaarten met dorpsgezichten. Hij begon met fotograferen in Goes. Een statief en een grote camera, dat was niet makkelijk op de fiets. Als één van de eerste Goesenaren kocht opa een auto. Welke weet ik niet. Terwijl hij op pad ging om foto's te maken en te verkopen bleef oma in de winkel.''

Klantenkring

In de loop van de jaren breidde Jacob Torbijn zijn klantenkring uit tot heel Zeeland en West-Brabant. Hij fotografeerde. Restauranthouders, winkeliers en campingbazen kregen de mogelijkheid om bestellingen voor ansichtkaarten van hun bedrijf te plaatsen. Ze konden ze in de toen bekende kaartenmolens op hun toonbank zetten.

Jacob was getrouwd met Maria Cornelia Quist (1890-1986). Ze hadden twee zonen, Jan (1913-1973) en Johan (1914-2000). Na de oorlog namen zij het bedrijf over. Het werk werd uiteindelijk zo verdeeld, dat Jan de grossierderij en de winkel voor zijn rekening nam, en Johan - de vader van Riet den Herder-Torbijn - als vertegenwoordiger en fotograaf de baan op ging. In 1973 deden zij het bedrijf over aan Henk van der Graaf. Die sloot de deuren in 1999.

Het had weinig gescheeld of de hele fotocollectie was op de vuilnishoop beland. Riet den Herder-Torbijn herinnert zich hoe er na het overlijden van haar ouders fotoboeken op de vliering werden gevonden: ,,Die kunnen wel naar de stort, werd er gezegd. Toen heb ik ze mee naar huis genomen.'' En zo zijn de foto's, waarvan de negatieven in het Gemeentearchief van Goes worden bewaard, in het Zeeuws Archief terecht gekomen.

Ella van der Laan-de Dreu (1952) werkte in 1968 en 1969 in de winkel van de familie Torbijn. Ze weet nog: ,,Voor die tijd was het al een ouderwetse winkel. Met schriftjes, nietmachines, perforators, vulpennen en heel veel ansichtkaarten. Achter de winkel was een magazijn, daar zat de groothandel met dozen vol kaarten voor restaurants, hotels en campings. De facturen werden op een lessenaar uitgeschreven. Er waren aparte kaarten van klederdrachten, daar was veel vraag naar. Helemaal top was de verhuur van Sinterklaas- en Zwarte Pietenpakken in de tijd naar 5 december.'' Kleindochter Riet ziet nog voor zich, hoe haar opa de etalage aankleedde met lampionnen en poppen in klederdrachten. Als er een etalagewedstrijd was viel hij volgens haar vaak in de prijzen.

Toeristische regio's

In de studiezaal van het Zeeuws Archief zijn archivaris Leo Hollestelle en voorlichter Roosanne Goudbeek maar wat blij, dat de collectie Torbijn nu digitaal kan worden aangeboden. De foto's leveren een historisch-topografisch beeld van de provincie. De nadruk ligt op de toeristische regio's, Walcheren en West-Zeeuws-Vlaanderen, daar waren voor de firma Torbijn de meeste klanten te vinden. Het is voor het Zeeuws Archief niet meteen de allergrootste collectie. Maar volgens Hollestelle wordt het complete fotobestand wel met circa 10 procent uitgebreid.

Vader Jacob en daarna zijn zoons moeten veel kilometers hebben gemaakt. Riet den Herder-Torbijn vertelt dat haar vader regelmatig overnachtte in Zeeuws-Vlaanderen. En ook: ,,In de zomer huurden we een huisje in Nieuwvliet, Groede of Breskens. Pa kon dan klanten bezoeken, terwijl wij vakantie hadden.''