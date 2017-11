Glutenvrije Piet komt naar Zeeland

Tijdens een aantal Sinterklaasintochten in Zeeland is deze speciale Piet te herkennen aan een wit/groen vlaggetje. In Nederland zijn zo’n 75.000 kinderen die om medische redenen een glutenvrij dieet moeten volgen. De intocht van Sinterklaas is voor hen vaak niet zo’n leuk feest. Ze mogen geen pepernoten eten en ook de Pieten niet aanraken in verband met mogelijk sporen van gluten. Het strooigoed van de Glutenvrije Piet wordt vooraf met zorg verpakt in kleine plastic zakjes, zodat er geen kruisbestuiving met het reguliere strooigoed kan ontstaan.