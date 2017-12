Gestrande walvis in stukken afgevoerd

Sligro-chauffeur Johan Krijger ontdekte de potvis vrijdagmorgen rond half negen 's ochtends. Hij belde in paniek zijn baas: ,,Er ligt echt een supergrote walvis op het strand.'' Daarop belde Sligro de Stichting Strandexploitatie Veere (SSV). Erik de Lange van de SSV verwachtte een stinkend kadaver aan te treffen. ,,Maar je ruikt niets. Hij is nog helemaal gaaf op wat kleine verwondingen na. We hebben hem opgemeten en hij is van kop tot staart 13,5 meter.''