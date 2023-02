Gemist? Zo vierde Zeeuws-Vlaanderen carnaval | Zeeuwse politie onderschept grote hoeveelheid drugs | Examenstunt na dik 40 jaar nog steeds een succes

MIJN BLIK EN IK Van skiën met Bryan Adams tot naakt achter dieven aanrennen: Philips (80) camper garandeert sensatie

,,Zo’n ding als die ik heb, dat heb ik nooit eerder zo gezien’’, concludeert Philip Elzerman (80) terwijl-ie verliefd naar zijn Nissan King Cab pick-up kijkt. In zijn camper gaat hij los over de vele bizarre ritten die hij ermee maakte. ,,Ik reed zonder ticket naar een concert van Bryan Adams, een paar uur later zat ik met hem in de skilift.’’