Gemist? Verdachte (17) moord op Rainée lacht om strafeis OM in vanuit jeugdgevangenis verspreid filmpje | Terneuzense politiek komt in actie om sluiting van het Schippersinternaat te voorkomen

column annemarie van de vreugde Bodywarmer verdrijft natte hond

Mijn dochtertje vertelde laatst blij dat ze voor het eerst ‘met zonder jas’ buiten hadden gespeeld op school. Dat vind ik typisch zo’n zin die lief is maar net zo uitgemolken als ‘ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan’. Een beetje in de categorie ‘live, love, laugh’ op een houten whitewash bordje met lettertype Comic Sans dat in al zijn Action-hebberigheid in menig woonkamer staat te prijken.