Gemist? ‘Tulpentoeristen’ gaan alle perken te buiten in Kerkwerve | Zeeuwse molens staan stil wegens roest

Bij Schalke 04 valt ineens alles goede kant op voor Sepp van den Berg: ‘Ben weer helemaal de oude’

Met een doelpunt in zijn langverwachte rentree, zaterdag tegen Werder Bremen, hield Sepp van den Berg niet alleen zijn club Schalke 04 in leven, maar ook zijn kansen voor deelname aan het EK Onder 21. ,,Dit had ik zo nodig”, zegt de Zwollenaar, die wegens een enkelblessure meer dan een half jaar aan de kant stond.