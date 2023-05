Gemist? Terneuzen int dwangsom van twee ton bij Oostappen Groep | Twee personen onwel in winkelcentrum Kapelle

OORLOG OEKRAÏNE LIVE | Zelensky vraagt om meer wapens na raketaan­val, dodental loopt op

Bij de eerste grootschalige luchtaanvallen van Rusland in bijna twee maanden, zijn afgelopen nacht meerdere steden in Oekraïne bestookt. Daarbij vielen volgens de autoriteiten minstens 25 doden. Het Oekraïense leger zegt dat het 21 van in totaal 23 afgevuurde kruisraketten neerhaalde. Boven Kyiv waren het volgens het militaire bestuur elf raketten en twee drones. Lees erover in ons liveblog.