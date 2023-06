Gemist? Recordbedrag binnengehaald bij Delta Ride for the Roses | Vissen en vogels vinden Grenspark Groot-Saeftinghe in groten getale | Badkuiprace weer een grote hit

Oorlog Oekraïne LIVE | Evacués rampgebied in bootje gedood na Russische aanval, 200 krijgsge­van­ge­nen geruild

De Oekraïense president Zelensky bevestigt dat het tegenoffensief is begonnen, maar laat niets los over het verloop. Het Britse ministerie van Defensie doet dat wel: de eerste Russische verdedigingslinies zijn doorbroken. Aan de andere kant deelt Rusland ook beelden van verwoeste westerse legervoertuigen. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.