Gemist? Productie wereldberoemde sauzen van TON verdwijnt uit Zierikzee | Souburger aangehouden voor gewelddadige dood van Middelburgse

OORLOG OEKRAÏNE LIVE | Lavrov beleeft zware eerste vergade­ring VN-Veilig­heids­raad met hem als voorzitter

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft het maandag zwaar te verduren gehad tijdens de eerste vergadering van de VN-Veiligheidsraad onder zijn voorzitterschap. VN-secretaris-generaal António Guterres stelde de invasie in Oekraïne aan de kaak. Lavrov kwam ook oog in oog te staan met de zus van een Amerikaanse ex-marinier die in Rusland is veroordeeld tot zestien jaar strafkamp. Lees erover in ons liveblog