Gemist? Op zoek naar de liefde in de Zeelandhallen | Kletsnatte Vestingcross is genieten van schuiven, glibberen, vallen en heroïsch weer opstaan

met video Michael van Gerwen klopt Danny Noppert en is enige Nederlan­der bij laatste vier Players Champions­hip Finals

Michael van Gerwen staat in de halve finales van de Players Championship Finals. De nummer drie van de PDC Order of Merit was vanmiddag in Minehead met 10-7 te sterk voor landgenoot Danny Noppert. In de halve finale staat de Brabander tegenover Luke Humphries.

19:23