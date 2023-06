Gemist? Mis niets van Vestrock 2023: Antoon verovert kinderharten met 130 per uur | Drukterecords voor Westerscheldetunnel: dit jaar al 21 dagen met 3000 passerende vrachtwagens

Recreatie­ver­huur­ders Cadzand vechten dwangsom­men aan

De voormalige verhuurster van een appartement aan de Badhuisweg in Cadzand mag haar eigendom dan wel hebben verkocht, maar zij is niet van plan een rechtszaak tegen de gemeente Sluis over een dwangsom te laten zitten. Vrijdag diende haar zaak bij de Raad van State.