Gemist? Middelburgse wees politie vorig jaar al op gevaren van Jamel L. | Uitbater Troepje (81) in Terneuzense Noordstraat geslagen en gestoken

Oorlog Oekraïne LIVE | Ambtenaren Kyiv voor de rechter om drie doden door dichte deur schuilkel­der

De Nationale Veiligheids- en Defensieraad van Oekraïne heeft vrijdag besloten ambtenaren voor de rechter te brengen wegens de dood van drie mensen die tijdens een Russische raketaanval op Kyiv, op 1 juni, niet binnenkwamen in een schuilkelder. Dat maakte president Volodymyr Zelensky bekend op sociale media. ‘Een kwart van de schuilkelders in Oekraïne en een derde in Kyiv is ongeschikt voor gebruik’, lichtte hij toe. Lees in het liveblog hieronder alles over de oorlog in Oekraïne.