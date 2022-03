Gemist? Maart is in Vlissingen zonniger dan ooit | Loods in Biervliet brandt uit | Gemeentebestuurders Noord-Beveland krijgen extra salaris

Maart is in Vlissingen zonniger dan ooit

Maart was in Zeeland nog nooit zo zonnig. Tot en met zaterdag scheen de zon in Vlissingen al ruim 217 uur. Daarmee is het record gebroken. Dat stond sinds 2014 op 213 uur. In Vlissingen wordt het aantal zonuren al sinds 1906 bijgehouden.