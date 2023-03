Gemist? In Zeeland praat niemand meer over krimp | Machines uit Ouwerkerk filteren rotte aardappels er uit

FACTCHECK Inderdaad wind- en zonnepar­ken in beschermde natuur, maar natuurcom­pen­sa­tie is ‘slap aftreksel’

Partij voor de Dieren in Friesland pleit in haar partijprogramma voor een verbod op het plaatsen van windturbines en zonnepanelen in Natura 2000-gebieden en Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dat wekt misschien verbazing op: mag dat nu dan wel? En inderdaad, dat mag. Maar wordt de opgeofferde natuur dan niet gecompenseerd? Jawel, maar volgens Natuurmonumenten komt dat vaak neer op een ‘slap aftreksel’. Dat blijkt uit onderzoek van het AD, Nieuwscheckers en Pointer.