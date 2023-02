Gemist? Deel Zeeuwen gaat mogelijk te veel belasting betalen| Proef met zonnepanelen op dijken is ‘zware tegenvaller’ | Extinction Rebellion Zeeland voert actie in Middelburg

Boer en politicus in gesprek over de ‘kloof’: ‘Zal ergens water bij de wijn moeten om tot akkoord te komen’

Is er nog een normaal gesprek mogelijk tussen een boer en een politicus van het door veel agrariërs zo verfoeide D66? De proef op de som in de Achterhoek: ,,Er is geen makkelijke oplossing. Maar ik wil dat een boer als Rudie boer kan blijven.’’

14:32