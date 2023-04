Gemist? Buiten is het vies druilerig, in de kas voelt het heerlijk tropisch aan | Energie besparen staat bovenaan bij Zeeuwse bedrijven

MET VIDEO BMW-bestuurder vergist zich en rijdt via het spoor Brussels tramstati­on binnen

Een vrouw is in de nacht van vrijdag op zaterdag met haar BMW in een tramtunnel beland in Brussel. De vrouw reed door tot het eerstvolgende station, bevestigt een woordvoerder van het Brusselse openbaar vervoersbedrijf MIVB zaterdag.