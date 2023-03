Gemist? Bewoners nog niet overtuigd van excuses Woongoed: ‘Eerst zien, dan geloven’ | Onderwijsinspectie oordeelt vernietigend over Zierikzeese basisschool Binnen de Veste

column marco kamphuis Hoeveel wijze mensen ken ik eigenlijk?

Ga je als een wijs mens door het leven, dan hoef je op bijval niet te rekenen. Respect van je omgeving is al te veel gevraagd, men zal je achter je rug uitlachen. Als je je daar iets van aantrekt, is die spot terecht, maar als je in je wijze houding volhardt, zal spot uiteindelijk omslaan in bewondering. Dat schrijft de Romeinse filosoof Epictetus in zijn beroemde Zakboekje, dat ik eigenlijk eens van mijn boekenkast naar mijn jaszak zou moeten verhuizen, om het paraat te hebben op momenten van geestelijke nood.