Gemeenteraad is vooral in Zeeland nog een mannenbolwerk

Zeeland blijft met 25 procent onder het landelijk gemiddelde. Alleen in Limburg is het aandeel vrouwen nóg lager (23 procent).

De cijfers gaan over 2017. Een inventarisatie van deze krant leert dat er op dit moment 72 vrouwelijke raadsleden zijn, tegenover 209 mannen (26 procent). In de gemeente Vlissingen zijn vrouwen het best vertegenwoordigd: 10 van de 27 raadsleden (37 procent). Ook Schouwen-Duiveland doet het relatief goed (35 procent). In Hulst (14 procent), Reimerswaal (16 procent) en Borsele (16 procent) is het aandeel het kleinst.