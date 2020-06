Gemeente mag demonstratie tegen coronabeperkingen verbieden ‘ter bescherming van de gezondheid’

Adriaan wil met zijn zonnepane­len straks zijn elektri­sche auto opladen en huis verwarmen

19:00 YERSEKE - Met zelf opgewekte stroom je elektrische auto opladen. En op koude dagen je huis verwarmen met een elektrische warmtepomp. Dat is waar Adriaan Nieuwenhuize (52) uit Yerseke naar toe wil. Begin dit jaar liet hij zonnepanelen op het dak van zijn nieuwbouw woning monteren. Op weg naar een zelfvoorzienend bestaan. En hij is niet de enige: het aantal zonnepanelen groeide in 2019 in Zeeland met bijna 40 procent.