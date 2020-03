Geen spitsuur op snelwegen: woensdagochtend is Brabant filevrij

Extra boodschap­pen inslaan vanwege het coronavi­rus? Niet nodig

8:00 Het schap met desinfecterende handgel is in bijna iedere winkel leeg. De verkoop van houdbare producten stijgt. Maar is het eigenlijk wel nodig om boodschappen in te slaan vanwege corona, net als in Italië en Australië gebeurt? Nee allesbehalve, zeggen supermarkten.