Geen rijtoer met Glazen Koets of balkonscène op Prinsjesdag

Zeeuwse boeren praten Minister Van Nieuwenhui­zen bij over droogtepro­ble­men

11:02 KRUININGEN - Kwam gisteren minister Sander Dekker nog naar Zeeland om een kijkje te nemen op de plek waar de EBI in Vlissingen moet komen. Vandaag is het de beurt aan Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat. Van Nieuwenhuizen komt praten over de droogteproblemen in Zeeland.